مدير صحة الشمالية :ذكرى البيعة غالية وعزيزة على الجميع ويوم تاريخي

سلطان الهوير (صدى):

رفع مدير عام صحة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالله بن ولمان العازمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي كافة بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال في هذه المناسبة العظيمة على قلوب السعوديين يحتفل المواطنيين والمقيمين على أرض السعودية بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله حيث تعتبر هذه الذكرى غالية وعزيزة على الجميع ويوم تاريخي راسخ لما تحقق لوطننا الغالي

من تطور وريادة في جميع المجالات وفي هذا اليوم نتذكر مانحن فيه من الأمن والأمان والرخاء والاستقرار الذي تعيشه بلادنا علی كافة الأصعدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدولية.

وقد حظيت وزارة الصحة على دعم سخي طوال العقود الماضية حتى باتت صحة الإنسان مرتكز أساسي في التنمية ولله الحمد حيث سخرت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين اهتمامها البالغ بكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية ضمن استراتيجياتها الوطنية الصحية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.

وبهذه المناسبة العظيمة أتشرف بإسمي وباسم زملائي وزميلاتي في صحة الحدود الشمالية أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات التهاني والتبريكات في ذكرى البيعة الخامسة و نجدد الولاء والسمع والطاعة.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحفظ الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان وأن يديم علينا نعمة الاستقرار والرخاء وان يحفظ أمتنا الإسلامية والعربية.