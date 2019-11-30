«مورينيو» يسعى لضم جاريث بيل لـ توتنهام

طلال الغامدي(صدى):

يخطط البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لـ ” توتنهام ” ، في ضم الويلزي جاريث بيل إلى صفوف الفريق من جديد، خلال فترة التعاقدات الشتوية المقبلة في يناير.

ويأتي طلب ” مورينيو ” لحاجته إلى جناح هجومي قادر على التسجيل، ولديه الخبرة للتألق في البريمرليج ودوري أبطال أوروبا.

وفي ذات السياق، ذكرت مواقع فرنسية أن هناك إمكانية لاشتعال منافسة بين توتنهام وباريس سان جيرمان؛ من أجل التوقيع مع بيل خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن ” بيل ” يسعى الرحيل عن صفوف ريال مدريد؛ بسبب تأزم حالته داخل غرفة ملابس الفريق ودخوله في مشاكل مع جماهير سانتياجو برنابيو.