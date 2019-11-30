بالفيديو.. الفنانة عزيزة جلال تظهر في حفل زفاف برفقة أحلام

أبوظبي(صدى):

بعد غياب سنوات ، ظهرت الفنانة المغربية عزيزة جلال ، في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، برفقة الفنانة الإماراتية أحلام في حفل زواج .

وكانت “جلال” قد عادت من الاعتزال بعد 35 عاماً من الغياب، وظهرت أحلام وهي تشيد بصوت “جلال” الذي كما وصفته ما زال جميلاً رغم انقطاعها عن الغناء لفترة طويلة.

وأضافت أحلام :”أنا شفت اليوم الأستاذة العزيزة عزيزة جلال وكنت مستمتعة وأنا مستمعة لصوتك وهي من الناس اللي أعشقهم ما زالت متألقة وجميلة وصوتها ذهب”.

وأوضحت أن المغنية المغربية عزيزة جلال عادت إلى الأضواء بعد 35 عاماً على إعلانها اعتزال الفن إثر زواجها من رجل أعمال سعودي وتفرّغها لعائلتها.