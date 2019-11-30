«أمانة جازان» تكشف عن تفاصيل مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار

تركي السالم(صدى):

كشف الأستاذ عبدالعزيز الريثي، المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان، أن شبكة ” تصريف مياه الأمطار ” المنفذة بمدينة جيزان تبلغ أطوالها ١٤.٥كم.

وذكر ” الريثي ” أن شبكة تصريف المياه تعمل بكفاءة حيث قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة.

ويتم ذىك بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة ٤.٥ متر مكعب في الثانية، وتصريفها إلى البحر مباشرة.

أما عن المواقع التي لا تشملها شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة في المدينة، فقد تمت مباشرة نزحها بواسطة فرق الأمانة الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لذلك.

أما فيما يتعلق بمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار التي تبلغ تكاليفها 500 مليون ريال، كما أن تلك المشاريع موزعة على أمانة المنطقة لتنفيذها في مدينة ” جيزان ” .

وتشتمل تلك المشاريع على مشروع لـ ” الدراسات الهيدرولوجية ” ومشروع شبكة ومحطة تصريف مياه الأمطار للأحياء الشمالية لمدينة جيزان، بالإضافة المشاريع درء أخطار السيول.

وكانت مدينة ” جيزان ” قد شهدت أمس الجمعة أمطار غزيرة ، واستمر هطولها لساعات متواصلة.

وباشرت الفرق الميدانية بالأمانة مهمامها فور هطول الأمطار؛ لتصريف تجمعات مياه الأمطار في المواقع الغير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بمدينة جيزان.