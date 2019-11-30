محافظ طريف في ذكرى البيعة الخامسة : فترة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل لنا منعطفاً مهماً ورئيساً في سياسة هذه البلاد

سلطان الهوير (صدى):

رفع سعادة محافظ طريف الأستاذ بدر بن نجر الصقر أصالة عن نفسه ونيابة عن اهالي محافظة طريف التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة .

وعبَّر الصقر باسمه ونيابة عن أهالي محافظة طريف ومنسوبي المحافظة عن بالغ سعادته بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- يرسم صورة النجاح والتميز لهذا الوطن في جميع المجالات، فقد شهد وطننا الغالي متغيرات ومنجزات تنموية، وحقق نجاحات قياسية عملاقة تميزت بالشمولية والتكامل والحضور السياسي المتميز في بناء المواقف والتوجهات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، التي وضعت بلادنا في المكانة الدولية التي ترتضيها وتليق بها، حيث أصبحت رقماً مهماً في خارطة الدول العالمية المتقدمة،

بسبب تفوقها في عدد من الجوانب، وسعيها في تحقيق العدل والسلام، كما استطاعت أن تحقق التوازن الاقتصادي بما يتوافق مع رؤيتها الطموحة 2030 وهدفها الأول أن تكون نموذجاً ناجحًا ورائدًا في العالم على الأصعدة كافة، فتختار ما يخدم مصالحها وأمتها العربية والعالم الإسلامي بما يتفق مع رؤيتها واستقلال قرارها.

وأشار إلى أن فترة حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز تمثل لنا منعطفاً مهماً ورئيساً في سياسة هذه البلاد والتي فتحت آفاقاً جديدة ومتعددة، وأصبحت سياسة بلادنا قدوة في التسامح، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين عزز اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مؤكداً أنّ هذه المناسبة تمثل ذكرى غالية تبين عظمة الرجال في إنجازاتهم وما حققوه لشعوبهم، فهذا القائد الكبير هو من أولئك الرجال الأفذاذ نذر نفسه لهذا الوطن فتحققت على يديه إنجازات تنموية لهذا الوطن الغالي.

ودعا الصقر الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويمد في عمره وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو امير منطقة الحدود الشمالية الامير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وينصر جنودنا المرابطين ويرحم الشهداء ويديم على بلادنا أمنها واستقرارها .