«حساب المواطن» يوضح العمر اللازم لتسجيل المستفيد كمستقل
أكد برنامج حساب المواطن اليوم السبت على العمر اللازم لتسجيل المستفيد كمستقل والشروط اللازمة .
وقال “حساب المواطن ” أنه إذا كان عمر المستفيد يتراوح بين 18 – 24 عام يمكن تسجيله كمستفيد مستقل بشرط إرفاق مستندات لإثبات إستقلاليته .
وأبان أن تلك المستندات تتمثل في ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء ” بإسم المستفيد ، وفي حال عدم توفرها يتم تسجيله كتابع لرب الأسرة .
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل عن أحقية تسجيل من يقل عمره عن 25 عام .
اترك تعليقاً