«حساب المواطن» يوضح العمر اللازم لتسجيل المستفيد كمستقل

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم السبت على العمر اللازم لتسجيل المستفيد كمستقل والشروط اللازمة .

وقال “حساب المواطن ” أنه إذا كان عمر المستفيد يتراوح بين 18 – 24 عام يمكن تسجيله كمستفيد مستقل بشرط إرفاق مستندات لإثبات إستقلاليته .

وأبان أن تلك المستندات تتمثل في ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء ” بإسم المستفيد ، وفي حال عدم توفرها يتم تسجيله كتابع لرب الأسرة .

جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين الذي تساءل عن أحقية تسجيل من يقل عمره عن 25 عام .