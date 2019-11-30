جيسوس: صنعت الهلال ومواجهته بالمونديال تحدٍّ صعب

نواف السالم(صدى):

قال جورجي جيسوس، مدرب فلامنغو البرازيلي، إنه من قام بصناعة فريق الهلال الذي فاز مؤخرا بلقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني، واضعا الهلال كمرشح ثانٍ خلف ليفربول للفوز بكأس العالم للأندية، مشيرا:” أنا من كونت الفريق الحالي في الهلال، إنه من عملي”.

وحول إمكانية مقابلة الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية الشهر المقبل، في حال تجاوز الهلال نظيره الترجي التونسي، لفت جيسوس:”أعتقد أن الهلال بإمكانه الوصول إلى نصف النهائي، وسيكون تحديا صعبا بالنسبة لي”.

وتابع جيسوس:” بالنسبة لي الأوفر حظا للفوز بمونديال الأندية هو ليفربول ومن بعده الهلال ثم فلامنغو، وأتوقع أن يلعب النادي الإنجليزي معنا أو مع الهلال في المباراة النهائية”.