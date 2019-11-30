توفر وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: ( أخصائي الأمراض الجلدية – مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين) – فني أول معالجة معقمة – طبيب عناية مركزة أطفال – أخصائي أمراض النساء/ التوليد ) .

وأشار المركز إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2019م ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).