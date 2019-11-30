إيمليانو دياز يوجه رسالة للقحطاني قبل حفل اعتزاله

طلال الغامدي(صدى):

وجه إيمليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لفريقي الهلال والاتحاد ، رسالة لنجم الهلال والمنتخب الوطني السابق قبل حفل إعتزاله .

وأعرب إيمليانو عن سعادته بالعودة إلى المملكة ، قائلاً : سعيد بالتواجد في حفل اعتزال ياسر القحطاني ويوجه رسالة للاعب.

وأضاف : شكراً ياسر القحطاني على الدعوة ، سعيد للغاية أن تكون في مثل هذا اليوم المهم بالنسبة لك ، عبقري داخل وخارج الملعب .

وتابع : أنا سعيد جداً بالعودة إلى بلد قضيت فيه أفضل يوم في حياتي .

وكان القحطاني قد كلف رامون ونجله إيمليانو، بقيادة فريق “Y20″، التابع للقحطاني، في مباراة اعتزاله أمام الهلال ، والذي شهد مشاركة عدد من النجوم العالميين، منهم الإيطالي أندريه بيرلو، ومواطنه فرانشيسكو توتي، والكاميروني صامويل إيتو ، وغيرهم .