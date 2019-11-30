مستشفى «دلة» تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مستشفى ” دلة ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة درجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع مستشفى دلة في مدينة الرياض، وفقًا للمسميات التالية:

. أخصائي التسويق:

درجة البكالوريوس في تخصصات: ” التسويق، أو إدارة الأعمال ” .

• منسق الموافقة والشركات- فرع النخيل:

درجة البكالوريوس في تخصصات: ” إدارة الأعمال، أو اللغة الإنجليزية ” .

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2019م.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، من خلال الرابط التالي: هنا