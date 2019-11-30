أمين عسير: مسيرة الإصلاح والتطوير تتم وفق رؤية 2030 وتحقق قفزات ضخمة بأيادٍ وطنية

محمد بن طحيطح(صدى):

رفع أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – – حفظهما الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم وقيادة مسيرة هذا الوطن ، وتحقيق إنجازات مفصلية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي شكّلت ملحمة غير مسبوقة لبناء وطن وقيادة أمة.

مؤكداً أن ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، ذكرى غالية على كل مواطن لما تحمله من معاني الحب والوفاء والتلاحم بين الراعي والرعية، وتأتي حقبة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود امتداداً للمنهج السوي الذي تأسست عليه البلاد منذ تأسيس الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ مروراً بأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ، مضيفاً أن هذا العهد الميمون شكل بإجماع عالمي نقطة انعطاف وتحول كبيرة ومتصاعدة عززت حضور المملكة إقليميا ودوليا، وهو ما يؤكد دورها القيادي في المنطقة وتأثيرها العالمي على مختلف الأصعدة ، مشيراً إلى أن مسيرة الإصلاح والتطوير المتواصلة التي تشهدها البلاد وفق رؤية المملكة 2030 حققت عبر منظومة عمل حكومية قفزات ضخمة بأيادٍ وطنية .

وأشار أمين عسير إلى أن المملكة تشكل دولة محورية ذات سيادة لها ثقلها وتأثيرها عربياً وإسلامياً وعالمياً ، فأصبحت اليوم مركز قوة اقتصادية وجذب استثماري كبيرين وها هي المملكة تواصل نهضتها وتسعى لتحقيق أهدافها محلياً وخارجيا متجاوزة المحن والتحديات التي تمر بها المنطقة، متصدية لحملات الأعداء اليائسة التي تسعى لإستهداف الوطن وإيقاف مسيرته، وذلك بفضل الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة والشعب الأبي المخلص لدينه والعاشق لوطنه، ويؤكد هذا تدشين خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية والاستثمارية العملاقة التي ستسهم بإذن الله في تحقيق أهداف الرؤية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

مضيفاً : إن منطقة عسير في عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ حظيت بدعم واهتمام كبيرين بالمشروعات التنموية أسوة ببقية مناطق مملكتنا الحبيبة، كما ستشهد خلال المرحلة المقبلة إطلاق مشروعات كبرى تعزز من مكانة المنطقة سياحيا كونها واحدة من أهم الوجهات التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها نظرًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات طبيعية وتاريخية، مؤكداً أن الإحتفال بذكرى البيعة يجسد تقدير وعرفان أبناء المملكة للقيادة الرشيدة وما تحقق من إنجازات، كما يعبر عن تأييدهم الصادق لولاة الأمر وتجديدًا للعهد لمواصلة مسيرة الإنجازات من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً بمشيئة الله تعالى ،مجددين البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك المفدى وسمو ولي عهده الأمين مهندس رؤية المملكة 2030 الذي سخر نفسه ووقته واهتماماته للنهوض بالوطن والإرتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك من خلال المشاريع العملاقة التي يشار اليها بالبنان ،والتي تحققت نظير الدعم اللامحدود لجميع قطاعات الدولة في جميع أنحاء المملكة .

في ختام تصريحه دعا الحميدي الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – – يحفظهما الله – وأن يمدهما بعونه وتوفيقه لتواصل بلادنا مسيرة الخير والنماء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإستقرار .