أسهل طريقة لقراءة رسائل إنستجرام دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها
كشف خبراء تقنيون عن حيلة جديدة لقراءة الرسائل المباشرة على موقع “إنستجرام ” دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها .
وتتم هذه الطريقة من خلال تقييد الشخص الغير مرغوب في إجراء حوار معه دون حجبه تماماً عبر “البلوك ” لتلافي الإحراج مع بعض الأشخاص .
وأسهل طريقة لتقييد هؤلاء الأشخاص من خلال من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك.
2- النقر على الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين، واختيار الإعدادات، ومن ثم خيار الخصوصية Privacy .
3- النقر على أيقونة المتابعة.
4- النقر فوق ميزة التقييد Restrict بجوار اسم المستخدم الذي ترغب في تقييده. .
اترك تعليقاً