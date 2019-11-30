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أسهل طريقة لقراءة رسائل إنستجرام دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها

أسهل طريقة لقراءة رسائل إنستجرام دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها
وكالات(صدى):

كشف خبراء تقنيون عن حيلة جديدة لقراءة الرسائل المباشرة على موقع “إنستجرام ” دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها .

وتتم هذه الطريقة من خلال تقييد الشخص الغير مرغوب في إجراء حوار معه دون حجبه تماماً عبر “البلوك ” لتلافي الإحراج مع بعض الأشخاص .

وأسهل طريقة لتقييد هؤلاء الأشخاص من خلال من خلال الخطوات التالية :
1- الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك.
2- النقر على الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين، واختيار الإعدادات، ومن ثم خيار الخصوصية Privacy .
3- النقر على أيقونة المتابعة.
4- النقر فوق ميزة التقييد Restrict بجوار اسم المستخدم الذي ترغب في تقييده. .


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