أسهل طريقة لقراءة رسائل إنستجرام دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها

وكالات(صدى):

كشف خبراء تقنيون عن حيلة جديدة لقراءة الرسائل المباشرة على موقع “إنستجرام ” دون معرفة المرسل بإطلاعك عليها .

وتتم هذه الطريقة من خلال تقييد الشخص الغير مرغوب في إجراء حوار معه دون حجبه تماماً عبر “البلوك ” لتلافي الإحراج مع بعض الأشخاص .

وأسهل طريقة لتقييد هؤلاء الأشخاص من خلال من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول إلى ملف التعريف الخاص بك.

2- النقر على الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين، واختيار الإعدادات، ومن ثم خيار الخصوصية Privacy .

3- النقر على أيقونة المتابعة.

4- النقر فوق ميزة التقييد Restrict بجوار اسم المستخدم الذي ترغب في تقييده. .