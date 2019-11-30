مليون طالب وطالبة بالرياض يحتفون بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس تعليم الرياض يوم الأحد القادم الرابع من ربيع الآخر بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله مقاليد الحكم, الموافقة للسبت الثالث من ربيع الآخر للعام 1441هــ, ويأتي الاحتفاء بذكرى البيعة تعبيرًا عن مشاعر الولاء والوفاء للمليك و ترسيخًا للاعتزاز والانتماء للوطن وابتهاجًا بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الاحتفاء سيكون في جميع المدارس الحكومية والأهلية وأندية الحي وذلك من خلال إبراز إسهامات خادم الحرمين الشريفين وأعماله الجليلة في الجوانب الخيرية والإنسانية وخدمة الحرمين الشريفين ونشر تعاليم الإسلام والوسطية والدفاع عن الدين والوطن ونصرة الشعوب ومختلف الجوانب التعليمية والصحية والتنموية وما تحقق في عهده الزاهر من بنية تحتية متطورة و نهضة عمرانية وحضارية .

ونوّه ” الوهيبي ” إلى أن فعاليات الاحتفاء بالبيعة ستنطلق بدءًا من الأحد الرابع من ربيع الآخر 1441هـ وعلى مدى أسبوع دراسي كامل .