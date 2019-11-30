نائب وزير البيئة: نحن أمام نقلة نوعية تواكب العصر ويزخر بها وطننا في كافة المجالات

سعيد العجل(صدى):

أوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي في ذكرى البيعة الخامسة على تولي قائد نهضتنا الحديثة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أننا اليوم نجد أنفسنا أمام نقلة نوعية تواكب العصر ويزخر بها وطننا في المجالات كافة.

وفي هذه المناسبة والتي تتزامن مع تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين والفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عبر معالي نائب وزير البيئة عن تجديد الولاء والبيعة لمولالي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ال سعود، وذكر أن هذه المناسبة هي استمرار لتلاحم الشعب السعودي مع قيادته وهو ما نراه واقعا في كل شبر من بلادنا الحبيبة، وأن الشعب يقف خلف قيادته ويسير بخطى الواثق المتوثب لتحقيق الريادة التي رسمها لنا ملك الحزم وفي طريق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ تحت رعاية مهندس الرؤية وباني حضارتنا الجديدة سمو سيدي ولي العهد الأمين.

وعَدّ المهندس المشيطي ذكرى البيعة الخامسة فرصة لأن نستذكر حرص الملك بأن يحظى كل قطاع من قطاعات الدولة بنصيب من الأهتمام، وهو ما نجده حاضراً من خلال حزم المشروعات الخدمية المهيأة المخصصة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي عملت على تنفيذها بشكل يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة -يحفظها الله-، ويضمن استدامتها واستفادة المواطنين والمواطنات منها.

ودعا نائب وزير البيئة والمياه والزراعة الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ويمدهما بعونه وتوفيقه وأن يحقق من خلال توجيهاتهما الكريمة استمرار التقدم والتطوير لوطننا الحبيب وأن يحفظه ويديم عليه نعمة الأمن والازدهار.