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«الغذاء والدواء» ترد على شكاوى المستهلكين الخاصة بـ عبوات الدخان المجهولة

«الغذاء والدواء» ترد على شكاوى المستهلكين الخاصة بـ عبوات الدخان المجهولة
نايف السالم(صدى):

ردت هيئة الغذاء والدواء على شكاوى المستهلكين الخاصة بـ ” عبوات الدخان ” المجهولة الغير مدون عليها تاريخ صلاحية.

وعن ذلك، أوضحت الهيئة أن منتجات ” التبغ ” لا تعد صالحة للاستخدام إطلاقًا بغض النظر عن تاريخ تعبئتها، فهي منتجات قاتلة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

وأضافت : ” الطريقة الصحيحة لتجنب ضرر تلك المنتجات هو الإقلاع عنها تمامًا، ولا يوجد استخدام آمن لمنتجات التبغ ” .

كما ذكرت أن توجيهات منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن محتوى السجائر ومنتجات التبغ لا يعكس حقيقة ما يتلقاه المدخن منها، حيت تستخدم الشركات هذه البيانات لتضليل المستهلكين.


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