تسجيل نادر للرئيس الأسبق صدام حسين يكشف عن خطة طهران لمحو العراق

بغداد(صدى):

كشفت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي الراحل عن تسجيل صوتي نادر لوالدها يتحدث فيه للشعب العراقي الذي طالما تصدي لمحاولات التدخل السافر من جانب إيران .

وقال الرئيس العراقي الأسبق في التسجيل الذي نشرته نجلته على مواقع التواصل الإجتماعي : كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم وياخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس .

وأضاف : لكن خيبتم ظنهم، وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوها .

ويأتي هذا بالتزامن مع التظاهرات الدامية التي تشهدها العراق احتجاجاً على الفساد السياسي والإقتصادي والسماح بالتدخل الأجنبي خاصة الإيراني في إدارة شؤون البلاد .