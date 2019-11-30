تسجيل نادر للرئيس الأسبق صدام حسين يكشف عن خطة طهران لمحو العراق
كشفت رغد صدام حسين نجلة الرئيس العراقي الراحل عن تسجيل صوتي نادر لوالدها يتحدث فيه للشعب العراقي الذي طالما تصدي لمحاولات التدخل السافر من جانب إيران .
وقال الرئيس العراقي الأسبق في التسجيل الذي نشرته نجلته على مواقع التواصل الإجتماعي : كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم وياخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس .
وأضاف : لكن خيبتم ظنهم، وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوها .
ويأتي هذا بالتزامن مع التظاهرات الدامية التي تشهدها العراق احتجاجاً على الفساد السياسي والإقتصادي والسماح بالتدخل الأجنبي خاصة الإيراني في إدارة شؤون البلاد .
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 18 دقيقة
رحمك الله كم جنت على الامة حماستك المتهورة وفتحت علينا ابوابا ماكانت تحلم بفتحها لا ايران ولا غيرها