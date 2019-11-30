يوفنتوس يخطط لضم ثنائي تشيلسي بدون تكاليف مادية

ماجد محمد(صدى):

أوضحت مصادر إعلامية ، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يخطط في الفترة الحالية، لضم لاعبين في صفقات انتقال حرة، أي بدون دفع تكاليف كبيرة من خزينة النادي الذي استثمر بقوة في الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت المصادر ، أن يوفنتوس يريد ضم الثنائي البرازيلي ويليان والإسباني بيدرو، من تشيلسي، خاصة أن تعاقدهما ينتهي مع البلوز في الصيف المقبل ، ليحلا بدلا من الثنائي إيمري كان وماريو ماندزوكيتش القريبان أيضا من المغادرة.

وأشارت إلى أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس، يتواجد حاليا في لندن للتفاوض مع مسئولي تشيلسي، لضم الثنائي إلى السيدة العجوز في شهر يناير المقبل.

وقالت المصادر إن يوفنتوس سيحاول استغلال بيع الظهير ماتيو دي تشيلو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تمويل صفقة التعاقد مع الثنائي ويليان وبيدرو لاعبي تشيلسي.