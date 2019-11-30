الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم لندن

لندن(صدى):

كشفت الشرطة البريطانية ، في بيان إعلامي هوية الرجل الذي قتل شخصين طعنا في لندن أمس الجمعة فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي ، واسمه ” عثمان خان ، 28 عاماً ” .

وقال نيل باسو قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في البيان إن “هذا الشخص كان معروفا للسلطات وأدين في 2012 في جرائم إرهابية ، وأفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم”.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت يوم الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

وأعلن رئيس قسم محاربة الإرهاب التابع لشرطة لندن، نيل باسو، أن المشتبه فيه بحادثة جسر لندن قتل على الفور، موضحا أنه كان يثبت على جسده مجسما يشبه العبوة الناسفة، وأن الحادث يعتبر هجوما إرهابيا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، سكوتلاند يارد، كريسيدا ديك. يوم الجمعة، أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.