بعد رفضه فكرة الاعتزال.. الجابر للشلهوب: «العمر مجرد رقم بالنسبة لك»

نواف السالم(صدى):

رفض سامي الجابر لاعب ورئيس الهلال السابق فكرة اعتزال محمد الشلهوب صانع ألعاب فريق الهلال، قائلا:” لا أريد اعتزاله، فالعمر مجرد رقم بالنسبة إليه، وأتمنى استمراره أكثر في الملاعب”.

وعن تحقيق نادي الهلال لقب دوري الأبطال الآسيوي، أوضح الجابر أنّ هذا هو عمل تراكمي على مدار سنوات.

وأضاف الجابر:”هذا الانتصار يذهب إلى الوطن الغالي، يجب أن نتذكر مؤسس المملكة، الملك عبد العزيز رحمه الله، ونشكر القيادة الرشيدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان”.

ولفت الجابر:” يجب أن نتذكر أيضًا، في هذا الحفل مؤسس الهلال، عبد الرحمن بن سعيد، وندعو بالشفاء لبندر بن محمد، كما يجب أن نشكر هذا الجمهور العظيم الذي حضر في هذا المدرج الفخم”، لافتا:”لقد كنت في رئاستي للهلال مدعومًا من تركي آل الشيخ الذي لم يقصر معي في أي شيء، وراهن على الهلال لتحقيق العالمية وقد فعل، وكان يوجهني بالتعاقد مع الصفقات الأفضل، من الرائع أن يتواجد شاب مثل آل الشيخ، يملك الحنكة ويجمع بين الأفعال والأقوال”.