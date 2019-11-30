العمل والتنمية الاجتماعية تختتم دورة « الاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات»

ريم عبد العزيز(صدى):

تختتمت أعمال الدورة التدريبية ” الاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات” لمدراء المسؤولية الاجتماعية بفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الذي نظمته الإدارة ‏العامة للمسؤولية الاجتماعية بالوزارة بالتعاون مع شركة “بي ايه اي سيستمز” السعودية، واستمرت ل 5 أيام في مدينة الرياض.

واستعرضت الدورة خلال انعقادها التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية ودور جميع القطاعات فيها في حياة الفرد والمجتمع، وأهمية تعزيز ثقافة التعاون بين الجميع، إضافة إلى أهمية المبادرات التنموية في التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بما يسهم في نهوض وتقدم الوطن وازدهار اقتصاده.

وأوضح سعادة الوكيل الوزارة لتنمية سعادة الاستاذ / سليمان الزبن أن من أبرز أهداف الدورة توحيد الجهود والتكامل مع جميع الجهات ، والتعاون مع أصحاب العلاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في المسؤولية الاجتماعية، التي تهدف من خلاله إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات والاطلاع على الخطط والاستراتيجيات القادمة التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

من جانبه ‏عبر الأستاذ فيصل اليوسف مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية بوزارة العمل، عن سعادته بنجاح هذه الدورة التدريبية التي تعد أحد البرامج التطويرية والتدريبية لرفع الوعي وتطوير قدرات العاملين في المسؤولية الاجتماعية، وتسعى إلى تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتمكين مدراء المسؤولية الاجتماعية بفروع الوزارة ، وتطوير قدرات العاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية التنفيذية أو التدريبية، من خلال تقديم المبادرات والبرامج، وقياس الأثر المستدام من المشاريع التنموية ، وتعزيز دور الشركات للقيام بالدور الوطني المطلوب .

‏وقدم اليوسف شكره وتقديره ‏لكل من حضر من فروع المناطق من مدراء المسؤولية الاجتماعية، كما شكر الشركة المنظمة للدورة التدريبية .

‏مشيرا إلى وجود مجموعة أخرى من البرامج التدريبية، وورش العمل التي ستفعل على مستوى مناطق المملكة، خلال الأشهر القادمة ، وذلك لتحقيق الرؤية الوطنية للمملكة2030 في المسؤولية الاجتماعية