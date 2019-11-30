أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة 

محمود البلوي(صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى معاني الوفاء وأصدق الولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وأكد سموه أن مشاعر الفرح والسعادة والفخر تختلط في ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم والعزم والشواهد لا تعد ولا تحصى والإنجازات تتلاحق وتسمو .. والحديث عن شخصية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- يعني الحديث عن شخصية قيادية أثرت وبشكل كبير في تطور البلاد والنهوض فيها نحو مصاف الدول المتقدمة بعزمه وحزمه وقوة همته وبذله المتواصل دون تساهل في حق المواطن كونه محور التنمية وهو ركيزة خطط التنمية في الدولة.

وقال سموه أنه من الإنصاف التأكيد على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم للقيادة الحكيمة وما الرؤية التي تبنتها المملكة العربية السعودية 2030 والتي رعاها بكل اخلاص وجدية وعمل دؤوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والتي نجني ثمارها الآن إلا دليل على نجاح وقوة وصلابة هذه الرؤية وقوة اقتصادنا الوطني, فهنيئاً لنا كسعوديين وسعوديات بهذه القيادة العظيمة والشعب الوفي, داعياً الله العلي القدير أن يطيل بعمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وأن يحفظ هذه البلاد التي هي دائماً الملاذ لكل من يريد الخير والأمن والاستقرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .