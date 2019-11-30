«غوارديولا» يحدد موقفه من التجديد لمانشستر سيتي 

نواف السالم(صدى):

يعتزم المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، التوقيع على عقد جديد مع بطل الدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين، حيث ينتهي عقده مع مانشستر سيتي عام 2021.

وأضاف غوارديولا:”أنا منفتح بشأن تجديد عقدي، نعم، أنا أشعر بالراحة للغاية من خلال عملي مع هذا النادي”، مبينا:”ذلك يعتمد على النتائج، فعندما تمر 5 سنوات على تدريبك ناديًا، فإن ذلك الأمر يعتمد على النتائج، سنرى ما سيحدث هذا الموسم والموسم المقبل، أن يمر عامان على تدريبك ناديًا لا يتساوى مع مرور 5 سنوات، أريد أن أرى كيف يسير عملنا سويًا، هذا هو أهم شيء بعد 5 سنوات معًا”، موضحا:”علينا أن نشعر أننا نستطيع القيام بذلك معًا والاستمتاع بالعمل معًا، وإيجاد أفضل طريقة لتحقيق ذلك”.

وأبان غوارديولا:”أنا أثق في النادي كثيرًا وهم يثقون بي، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، أصبحت أكبر سنًا، اكتسبت خبرة من خلال 3 دوريات رائعة، الأمر أصبح مختلفًا الآن، أنا أكثر خبرة حاليًا، ربما مع التجربة التي لدي الآن أرغب في البقاء”، متابعا:”لا يزال أمامي 18 شهرًا في عقدي الحالي، هذا وقت طويل في عالم كرة القدم، ولذلك اتفقت أنا والنادي أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك الأمر، أنا فقط أركز على خوض المباريات وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق موسم جيد، وبعد ذلك سنرى كيف سارت الأمور”.