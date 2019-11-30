سواريز يكشف وجهته المقبلة ويرشح أسماء لخلافته في برشلونة
كشف نجم برشلونة المهاجم لويس سواريز عن الوجهة المستقبلية له حال الرحيل عن برشلونة ، مؤكداً عدم ممانعته الإنتقال للدوري الأمريكي .
وقال “سواريز ” في تصريحات له : عقدي مستمر مع برشلونة، وسعيد بتواجدي هنا، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل ، واصفاً اللعب بالدوري الأمريكي بالفرصة الجيدة .
وأضاف : بالتأكيد الدوري الأمريكي بطولة تجذب النجوم له، ولكن كل ما أسعى إليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على أدائي حتى أستمر في أقوى الدوريات في العالم .
وبسؤاله عن أبرز المهاجمين الذين سيخلفونه في النادي الكتالوني ، قال نجم برشلونة أن إدارة ناديه تسعى لتجديد دماء الفريق بالفعل .
ورشح “سواريز ” تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ، و ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، و الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان .
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