سواريز يكشف وجهته المقبلة ويرشح أسماء لخلافته في برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم برشلونة المهاجم لويس سواريز عن الوجهة المستقبلية له حال الرحيل عن برشلونة ، مؤكداً عدم ممانعته الإنتقال للدوري الأمريكي .

وقال “سواريز ” في تصريحات له : عقدي مستمر مع برشلونة، وسعيد بتواجدي هنا، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل ، واصفاً اللعب بالدوري الأمريكي بالفرصة الجيدة .

وأضاف : بالتأكيد الدوري الأمريكي بطولة تجذب النجوم له، ولكن كل ما أسعى إليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على أدائي حتى أستمر في أقوى الدوريات في العالم .

وبسؤاله عن أبرز المهاجمين الذين سيخلفونه في النادي الكتالوني ، قال نجم برشلونة أن إدارة ناديه تسعى لتجديد دماء الفريق بالفعل .

ورشح “سواريز ” تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ، و ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، و الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان .