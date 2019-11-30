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سواريز يكشف وجهته المقبلة ويرشح أسماء لخلافته في برشلونة

سواريز يكشف وجهته المقبلة ويرشح أسماء لخلافته في برشلونة
طلال الغامدي(صدى):

كشف نجم برشلونة المهاجم لويس سواريز عن الوجهة المستقبلية له حال الرحيل عن برشلونة ، مؤكداً عدم ممانعته الإنتقال للدوري الأمريكي .

وقال “سواريز ” في تصريحات له : عقدي مستمر مع برشلونة، وسعيد بتواجدي هنا، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل ، واصفاً اللعب بالدوري الأمريكي بالفرصة الجيدة .

وأضاف : بالتأكيد الدوري الأمريكي بطولة تجذب النجوم له، ولكن كل ما أسعى إليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على أدائي حتى أستمر في أقوى الدوريات في العالم .

وبسؤاله عن أبرز المهاجمين الذين سيخلفونه في النادي الكتالوني ، قال نجم برشلونة أن إدارة ناديه تسعى لتجديد دماء الفريق بالفعل .
ورشح “سواريز ” تامي أبراهام مهاجم تشيلسي ، و ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، و الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان .


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