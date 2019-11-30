بالفيديو.. لحظة كارثية لـ امرأة أرادت ركن سيارتها

بانكوك(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة كارثية لـ امرأة تايلاندية كادت أن تلقى حتفها، عبر سقوطها بـ ” تويوتا رباعية ” من الطابق الرابع في أحد الجراجات.

وظهر بالفيديو” المرأة ” وهي تنتظر أمام صف السيارات المتوقّفة، حيث ضغطت دواسة السرعة وهي تعود إلى الوراء؛ ما جعلها تصطدم بالحاجز الخرساني وتحطمه.

وقفزت سيارتها وتجاوزت جدار الجراج، وتدلى الجزء الخلفي وعجلتا السيارة في الهواء.

وأسرع العاملين بالجراج لإنقاذ المرأة، واستطاعوا إخراجها من السيارة.