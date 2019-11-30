تضاعف عجز الميزان التجاري التركي 4 مرات خلال عام

أنقرة(صدى):

أشار مكتب الإحصاء التركي، الجمعة، إلى تنامي عجز الميزان التجاري للبلاد بشكل كبير خلال أكتوبر، في ظل تراجع الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وزاد عجز الميزان التجاري، إلى 1.808 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات التركية مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل، بنسبة 0.5 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 3.6 في المئة، بأكتوبر مقارنة بالشهر السابق عليه.

وواجه الاقتصاد التركي تداعيات هبوط قيمة العملة التركية في العام الماضي، حيث فقدت قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، بينما تسبّبت أزمة العملة بتركيا في حدوث ركود، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم، وصعود معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون.