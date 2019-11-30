إيمانويل بوتي مهاجما نيمار: يلعب لنفسه فقط ولا يحترم ناديه أو جمهوره

ماجد محمد(صدى):

هاجم النجم الفرنسي السابق إيمانويل بوتي النجم الدولي نيمار لاعب باريس سان جيرمان ، مؤكداً أنه لا يحترم نادية ولا جمهوره وأنه يلعب من أجل نفسه فقط .

وقال بوتي في حدث معه لراديو آر إم سي سبورت الفرنسي : عندما لعبت مع زيدان أو دجوركاييف كنت أعلم أنهما قادرين على اتخاذ قراراتهما منفردين، لذلك قبلت إهمالهما الدفاعي. لقد قبلت ذلك، وقمت بعملي لأنني كنت أعرف أنه يمكنهما الفوز بسهولة. هذا ليس هو الحال، على الإطلاق، مع نيمار .

وأضاف أنه كان على استعداد للعمل بجد لتعويض أي هفوات دفاعية مع زيدان أو كاييف لكن نيمار لا يتمتع بتلك الروح .

وتابع قائلا: هذا الرجل يلعب من أجله، ومن أجله فقط. ضع نفسك في مكان لاعبي باريس سان جرمان وهم في غرفة الملابس، أو وهم يعيشون لأشهر مع أهواء هذا الرجل (نيمار) الذي لا يحترم النادي ومشجعيه .

وكان الهجوم قد زاد على نيمار منذ انتقاله لباريس سان جيرمان في 2017 ، ثم محاولة العودة مجدداً لبرشلونة ، وسط أقاويل بسعي بنيمار لدفع 20 مليون يورو من جيبه الخاص للعودة للنادي الكتالوني .

الجدير بالذكر أن هناك بند في عقد نيمار يسمح له بالإنتقال لأي نادي آخر بعد قضاء 3مواسم مقابل دفع 180 مليون يورو ، وهو ما يعزز الإحتمالات لعودته لبرشلونه .