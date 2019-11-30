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أبرزهم الكافيين والضغط النفسي.. تعرف على أسباب «رفرفة العين»

أبرزهم الكافيين والضغط النفسي.. تعرف على أسباب «رفرفة العين»
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يواجه عدد كبير من الأشخاص مشكلة ” رفرفة العين ” ، حيث يحدث تقلص عضلي في الجفن سواء العلوي أو السلفي، وسنستعرض في هذا السياق أبرز العوامل المسببة لـ ” رفرفة العين ” .

• التعرض للضغوطات النفسية.

• الإصابة بالإرهاق والتعب المستمر.

• الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي علي الكافين.

• بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالحساسية، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة.

• إجهاد العين امام شاشات التلفاز أو الموبيل.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88150 ] نشر منذ 12 دقيقة

كلام لالبس فيه ..

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