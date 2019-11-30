أبرزهم الكافيين والضغط النفسي.. تعرف على أسباب «رفرفة العين»
يواجه عدد كبير من الأشخاص مشكلة ” رفرفة العين ” ، حيث يحدث تقلص عضلي في الجفن سواء العلوي أو السلفي، وسنستعرض في هذا السياق أبرز العوامل المسببة لـ ” رفرفة العين ” .
• التعرض للضغوطات النفسية.
• الإصابة بالإرهاق والتعب المستمر.
• الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي علي الكافين.
• بعض الأشخاص يعانون من الإصابة بالحساسية، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة.
• إجهاد العين امام شاشات التلفاز أو الموبيل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88150 ] نشر منذ 12 دقيقة
كلام لالبس فيه ..