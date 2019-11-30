تمديد عمل مركز صحي النعيرية إلى 12 ليلا

عبدالله الشمري (صدى):

مددت إدارة مستشفى النعيرية العام عمل المركز الصحي إلى الساعة 12 ليلا، اعتبارا من يوم غد الأحد، وذلك لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمراجعين، وتخفيف الزحام على قسم الطوارئ بالمستشفى العام.

وذكر مدير مستشفى النعيرية العام – أحد مكونات التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية – حمد القحطاني أن هذه الخطوة تأتي وفقا لرؤية المملكة 2030 لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن فترة عمل المركز الصحي ستبدأ من الساعة 8 صباحا حتى 12 ليلا، في حين سيستقبل قسم طوارئ المستشفى العام خلال هذه الفترة الحالات الطارئة لمختلف المرضى والمصابين.

منوها أن المركز الصحي يستقبل يوميا نحو٢٧٠ مراجعا يستفيدون من الخدمات الصحية المتاحة بالمركز، في حين يتم تحويل الحالات التي تحتاج لخدمات صحية أشمل للمستشفى العام، وذكر القحطاني أن عدد الملفات الطبية بالمركز ٢٧ ألف ملف، وبلغ عدد تطعيمات الأطفال أكثر من ٣٥٧٦ جرعة سنويا، بينما بلغ المستفيدين من برنامج رعاية المسنين ٣٦٥ مسن .

وينفذ في المركز الصحي 16 برنامجا وطنيا أقرتها وزارة الصحة كبرنامج التغذية العلاجية ورعاية المسنين والطفل السليم، ومكافحة التدخين والأمراض المزمنة والأمومة والطفولة والتحصينات والمشورة والفحص الطوعي وغيرها من البرامج، ويجري العمل حاليا على إعادة تأهيل مبنى الوحدة الصحية، ليكون بديلا لمركز صحي النعيرية والذي مضى على إنشائه أكثر من أربعين عاما.