مدير عام التدريب التقني بالرياض يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين بذكرى البيعة 

محمد السعران(صدى):

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن المقبل أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

مشيرا إلى أن ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهُ الله – تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع , مستعرضا مسيرة التطور والازدهار الذي تنعم به بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – , وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت و نفذت محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي .

مؤكدا أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين – حفظهُ الله – تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه و حازم على اعداء الوطن ، سائلا المولى عزوجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.