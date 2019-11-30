شكل الشفاه يوضح صفات شخصية الإنسان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يكشف شكل الشفاه عن بعض صفات وشخصية الإنسان؛ حيث أن الشفاه الضخمة، مثل التى تمتلكها عارضة الأزياء كريسي تيجن، توحي بأن هذا الإنسان يفضل أن يكون محط اهتمام الآخرين، ويتفنن فى دور الضحية فى العلاقات العاطفية.

وتدل الشفاه التي على شكل قوس كيوبيد مثل التي تمتلكها المغنية تايلور سويفت، إن هذا الإنسان مبدع فى مجال عمله، ويسعى بكل الطرق لتحقيق طموحاته، كما أن لديه ذاكرة قوية ودائم الحفاظ على علاقاته بالآخرين، ويتميز أيضاً بالعفوية فى التعامل؛ بينما شفاه قوس كيوبيد المستديرة، والتى تمتلكها النجمة أماندا سيفريد، تشير إلى أن هذ الإنسان عاطفى ولطيف فى التعامل مع الآخرين.

أما الشفاه عادية لا هي سميكة أو رفيعة، مثل الممثلة إيما ستون، فهم يتصفون بالتفكير المنطقى والذكاء، والقدرة على الىستماع للآخرين واحترام الكبير وضبط النفس عند الغضب، والمرح وتجنب كل شىء يعكر مزاجهم؛ بينما الشفاه الطبيعية والمتساوية مثل التى تمتلكها النجمة العالمية إنجلينا جولى، تدل إن هذا الإنسان لدية غريزة أبوة أو أمومة قوية.

وتشير أيضًا إلى أنه يعمل على حماية أفراد أسرته من أى خطر، ولا يتحمل صفة الأنانية ويعتبر شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى، وبالنسبة للشفاه الرفيعة مثل التى تمتلكها النجمة كيرستن دونست، تعنى أن هذا الإنسان يتصف بالخجل والانطوائية، ويرغب دائماً فى الاستقلال عن الآخرين، ورومانسى لذلك ينجح فى علاقاته العاطفية.