ذكرى البيعة الخامسة .. ملحمة الحزم والعزم‬

محمد بن طحيطح(صدى):

ذكرى خالدة بايع الشعب السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظه الله على السمع والطاعة في السراء والضراء وفي المنشط والمكره لتظل ذكرى عالقة في ذهن كل مواطن وهو يرى سياسة الحزم والدبلوماسية السعودية تنتصر في مواقف دولية كثيرة وأصبح للمملكة عمقا استراتيجيا في المحافل الدولية وصناعة القرار العالمي .

مضى خمسة أعوام من مسيرة الحب والخير والأمن والاستقرار والازدهار حرص خلالها خادم الحرمين الشريفين على تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز مسيرة التنمية بمشاريع تنموية للبنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ووضع الخطط الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني والامن والاستقرار لبلادنا من خلال الرؤية الرشيدة للمملكة ٢٠٣٠م يسانده في ذلك عراب الرؤية وصانع مجدها ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

نسأل الله أن يديم الامن والاستقرار لبلادنا ويحفظ لنا ووطننا وولاة امرنا .. عميد / سعد بن ابراهيم الحسين مدير جوازات منطقة عسير