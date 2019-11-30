النصر يتخذ إجراءات حاسمة بعد تصاعد شكاوى تأخر الرواتب
قررت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت إقالة محاسب النادي “عبد المنعم فهمي ” بعد زيادة الشكاوي من تأخر الرواتب للاعبين المحليين والأجانب والإداريين الشهرين الماضيين.
وأكدت إدارة النصر أنها تعمل حالياً وفق نظام محاسبة مطور وحديث مع تقدير المسؤولية الإجتماعية ، وتم إسناد مهمة الإدارة المالية لإبراهيم السويكت .
وأكدت مصادر مقربة من إدارة النصر أنه تم صرف جميع الرواتب المتأخرة للعاملين والإداريين أمس الأول الخميس ، بإجمالي مليون ريال .
ومن المقرر صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني الأسبوع الجاري والتي تصل إلى 36 مليون ريال .
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