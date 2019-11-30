النصر يتخذ إجراءات حاسمة بعد تصاعد شكاوى تأخر الرواتب

طلال الغامدي(صدى):

قررت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت إقالة محاسب النادي “عبد المنعم فهمي ” بعد زيادة الشكاوي من تأخر الرواتب للاعبين المحليين والأجانب والإداريين الشهرين الماضيين.

وأكدت إدارة النصر أنها تعمل حالياً وفق نظام محاسبة مطور وحديث مع تقدير المسؤولية الإجتماعية ، وتم إسناد مهمة الإدارة المالية لإبراهيم السويكت .

وأكدت مصادر مقربة من إدارة النصر أنه تم صرف جميع الرواتب المتأخرة للعاملين والإداريين أمس الأول الخميس ، بإجمالي مليون ريال .

ومن المقرر صرف رواتب اللاعبين والجهاز الفني الأسبوع الجاري والتي تصل إلى 36 مليون ريال .