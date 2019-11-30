تفاصيل مثيرة عن نجاة مواطن وأسرته بعد انفجار الغاز في شقة جارهم بمكة 

نايف السالم(صدى):

روى المواطن فايز الزهراني، شقيق الناجي من انهيار منزل الشرائع بمكة، تفاصيل مثيرة عن الحادثة التي وقعت بسبب اشتعال لحظي لسحابة غاز، قائلا إن أخاه وأسرته المكونة من ثلاثة أطفال وزوجته نجوا بأعجوبة من حادثة انفجار الغاز في شقة جارهم الذي توفي على الفور.

وأوضح الزهراني أن المبنى المتضرر مكوَّن من طابقين، ويقع في مخطط الشرائع 4، وتقع شقة شقيقه بجوار الشقة التي حدث فيها انفجار الغاز في الطابق الثاني، لافتا:” استيقظ شقيقي وأسرته على صوت دوي الانفجار، وسقوط جدران عدة داخل شقتهم قبيل صلاة الفجر؛ ما تسبب ذلك في احتجازهم داخل الشقة قبل أن يهرع الجيران لإنقاذه هو وعائلته”.

وأبان أن غرفة نومه كانت بين الغرف التي لم تتأثر، بينما باقي الجدران في أجزاء الشقة سقطت أرضًا، مشيرا إلي أن الجار المتوفى كان وحده في الشقة دون أسرته التي كانت تقيم خارج المنزل.