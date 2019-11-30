بالفيديو.. نائب يعرض الزواج على حبيبته أثناء جلسة البرلمان

لندن(صدى):

عرض نائب في البرلمان الإيطالي الزواج على حبيبته أثناء إلقاء خطابه في البرلمان الإيطالي، حيث كانت تجلس خطيبته وتشاهد الجلسة في غرفة الحضور في البرلمان.

واستغل النائب “فلافيو دي مورو” خطابه، ووجه سؤالا لخطيبته إليزا، قائلا:”هل تتزوجينني؟”، حيث تفاجأ الحضور والمشاهدين، وتعاطف معه نواب المجلس.

واعترض رئيس البرلمان على هذا التصرف، قائلًا “ليس من المناسب مقاطعة عمل المجلس لهذا الغرض”.