«المسند» يوضح حقيقة دخول المربعانية غدا

علي القحطاني(صدى):

كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، حقيقة ما تم تداوله عن دخول المربعانية غدًا.

وعن ذلك، قال ” المسند ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بعض الحسابات الدارجة تُدخل المربعانية غدًا، وموعد دخول المربعانية يختلف من حساب لآخر، ويقع الاختلاف ما بين 1 ديسمبر حتى 7 منه ” .

وأضاف: : ” غدًا دخول المربعانية وفقًا لحساب ابن بسام الفلكي في 1 ديسمبر في كل عام.. ولا يزال الليل يطول بمقدار 40 ثانية يوميًا وسط المملكة ” .

وتوقع ” المسند ” استمرار الحالة المطرية اليوم، على أجزاءٍ من مناطق ” عسير والباحة وجازان، ومرتفعات مكة المكرّمة وربما الجوف ” ، مبينًا أن درجة الحرارة ستبدأ بالانخفاض من منتصف الأسبوع.