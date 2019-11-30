سامسونج تفاجئ المستخدمين بهاتف Galaxy S11 Plus

وكالات(صدى):

أكد أحد المسربين إن هاتف (غالاكسي إس11 بلس) سيكون مختلفا عن (غالاكسي إس11)، وقد يكون مفاجأة سامسونج لعام 2020؛ حيث من المتوقع أن يكون (غالاكسي إس11 بلس) الهاتف الذكي القابل للطي القادم من الشركة الكورية.

وقد تكرر سامسونج ما فعلته في عام 2014 عندما أطلقت هاتف (غالاكسي نوت إيدج) Galaxy Note Edge مع شاشة منحنية لاختبار السوق، فكانت النتيجة كما توقعت لتبدأ تبني الشاشات المنحنية في هواتف سلسلتي (غالاكسي إس)، و(غالاكسي نوت).

وتتطلع سامسونج إلى بيع 6 ملايين هاتف قابل للطي خلال العام المقبل؛ فيما يقال أنها تعمل على عدد من التصاميم لهواتفها الذكية القابلة للطي المستقبلية، بما في ذلك تصميم شبيه بهاتف (ريزر) razr من موتورولا الذي أُطلق حديثًا.