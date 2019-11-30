سحب قرعة بطولة الصداقة الدولية للجاليات في أجواء من الحب والإخاء

محمد السعران(صدى):

في أجواء احتفالية كبيرة يسودها الحب والاخاء أجريت مراسم قرعة بطولة الصداقة الدولية للجاليات وبدأت فعاليات المراسم بآيات من الذكر الحكيم بتقديم من الإعلامي / وليد حميد ثم كلمة لرئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة العربية السعودية الاستاذ/ ديابي غوسو ناصري رحب فيها بالحضور وعبر عن خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى عهدة محمد بن سلمان حفظهم الله لدعمهما وإتاحة الفرص الرياضية وغيرها لأبناء الجاليات المقيمة بالمملكة مما جعل السعودية والسعوديين في قلوب أبناء الجاليات ثم وجه الشكر أيضا للأمير / عبد العزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على دعمه للرياضة والرياضيين .

ووجه كلمته للحضور قائلا “لدينا (16) منتخبا رائعين سوف يتنافسون في أجواء بديعة، ونتطلع لقدوم لاعبين كبار من مختلف البلاد من خارج المملكة للمشاركة من أجل دعم فرقهم والتعرف على تاريخ وتقاليد المملكة العربية السعودية وخصوصا درة المدن وعروس البحر الأحمر جدة ومشاهدة عن قرب كرم وحسن الضيافة للمملكة وشعبها”.

وأشار ديابي إلى أن “السعودية بلد كبير متسامح متعدد الأوجه والثقافات.. وشعبه عاشق لكرة القدم.. فكرة القدم هي معشوقة الجماهير، وهي اللعبة الاولي في العالم.”

واختتم رئيس الجاليات الدكتور ديابي كلمته بالقول “أتمنى لكل الفرق الـ (16) النجاح والتوفيق. وأتمنى للجماهير تجربة متميزة ومشاهدة رائعة.”

وقد أُجريت بعد ذلك القرعة وجاءت النتائج كالآتي: المجموعة الأولى: (ساحل العاج ـ الكاميرون ــ غانا ــ تشاد)، المجموعة الثانية: (السعودية، مصر ، توجو، اليمن )، المجموعة الثالثة: (نيجيريا ، المغرب، السنغال، غينيا)، المجموعة الرابعة: (باكستان، الهند، الصومال، سوريا) .

وشهدت مراسم القرعة حضور عدد غفير من أبناء الجاليات وشخصيات المجتمع يتقدمهم نائب عميد القناصل ومجموعة كبيرة من القناصل والدبلوماسيين والممثلين من السعودية و نيجيريا والسنغال ومصر وساحل العاج وباكستان وامريكا وسوريا وغانا واليمن والصومال وتوجو والكاميرون وغينيا وتشاد والمغرب وجزر القمر ، و مسؤولين رياضيين ووكيل وزارة الحج لشؤون النقل الدكتور/بسام غلمان بالإضافة لأعضاء رابطة الجاليات ورجال الإعمال وشركاء النجاح وثمن الجميع جهود رابطة الجاليات المقيمة وتمنوا التوفيق والنجاح للبطولة.