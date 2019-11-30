الصحة تدعو المستشفيات الخاصة لتوفير أطباء مناوبين في جميع التخصصات

حمود العنزي(صدى):

طالبت وزارة الصحة المستشفيات الخاصة بتوفير أطباء مناوبين في جميع التخصصات على مدار الساعة، وفقا لما جاء في تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية التي أقرها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وشملت التعديلات: يجب ألّا يشرف الطبيب الاستشاري على أكثر من 30 سريراً، والطبيب النائب على أكثر من 20 سريراً، وأن يكون هناك طبيب مقيم واحد على الأقل لكل 25 سريراً في كل فترة.

وأكدت اللائحة على ضرورة توفير طبيب مناوب وممرضتين لكل 10 أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة، على أن يكون الطبيب متخصصاً في طب الطوارئ أو في تخصصات المستشفى الرئيسية، وتوفير غرفة عزل مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالات الإسعافية.

ومن بين التعديلات التي ألزمت المستشفيات بها، وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ، توفر غرفتي توليد مجهزتين للولادة الطبيعية وغرفة مجهزة للعمليات القيصرية في المستشفيات التي يوجد بها أقسام ولادة، بالإضافةً إلى غرفة خاصة لحديثي الولادة، وغرفة لناقصي النمو.