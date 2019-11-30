هيونداي تنتج «سوناتا» رياضية بمواصفات جبارة

سول(صدى):

كشفت تسريبات عن شركة هيونداي اعتزامها انتاج سيارات رساضية مميزة من سوناتا التي حققت مبيعاتها نجاح هائل حول العالم .

وستأتي السيارات الرياضية الجديدة بتصميم يشبه سوناتا الحالي المعروف بالجناح الهوائي الصغير على مؤخرة المركة وهيكلها الإنسيابي الحديث .

وستتركز التعديلات على العجلات التي ستكون أعرض وأكبر ، مع فتحات هوئية كبيرة تحسن من سرعتها ، فضلاً عن قمرتها المطورة والشاشة اللمسية أمام السائق الشبيهة بأحدث السيارات المرسيدس .

أما المحركات ستكون توربينية بأربع أسطوانات عزمها 275 حصان ، وسعتها 2.5 لتر ، مع علب أتوماتيكية بـ 8 مراحل ، ونظامي دفع أمامي ورباعي ، بالإضافة لإمكانية ركنها عن بعد بمفتاح لاسلكي .