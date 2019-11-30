من أقوى 10 دول عسكريا.. دولة جديدة تستخدم التكنولوجيا النووية
كشفت صحيفة صينية أن ” اليابان ” تُعتبر دولة نووية؛ خاصة وأنها تملك من الوقود النووي ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية.
وتفصيلآ، كانت أمريكا تكبح تطور اليابان خلال عشرات السنين، ولكنها وفرت في الوقت نفسه دعمًا كبيرًا استغلّته اليابان لتصبح دولة اقتصادية قوية.
وباتت اليابان الآن في عداد الـ10 دول الأقوى عسكريًّا ولا يسمح لها بصنع السلاح النووي، ولكنها تسير في طليعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجيا النووية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88146 ] نشر منذ 18 دقيقة
اليابان دولة عظمى لا يستهان بها ..
.. استغلت هيمنة امريكا عليها واتخذته كتغطية لأنشطتها التكنولوجيه العلميه المبهره وجنت الاموال الطائله ولا زالت ، اما المخفيه عسكرية بحته ، قلت هذا الكلام قبل 25 سنه تقريباً ، قلت هي تنتقم من امريكاً صناعياً ، هاهي السيارات اليابانيه والمعدات الثقيله والأجهزة الكهربائيه والتكنولوجيه هيمنت على اسواق العالم ، وسيأتي يوم من الأيام ستنتقم من امريكا اشد الإنتقام عسكرياً ، ثأراً لهيروشيما ونجازاكي .. اليابانيون لاينسون .. تذكروا هذا ,,
.. هناك من وافقني والكثير من الزملاء وافقوا مع بعض الكلام واستبعدوا بعضه ,, وأكررها الآن ، سيكون لليابان الهيمنة العسكريه الضاربه ، لا الصين ولا كوريا الجنوبيه ، وستخضع لهم امريكا والغرب اجمع .. هذا رأيي ،،
.. والله أعلم بمجريات الأمور قديمها وحاضرها ومستقبلها ..