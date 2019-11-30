من أقوى 10 دول عسكريا.. دولة جديدة تستخدم التكنولوجيا النووية

وكالات(صدى):

كشفت صحيفة صينية أن ” اليابان ” تُعتبر دولة نووية؛ خاصة وأنها تملك من الوقود النووي ما يكفي لصنع 6000 قنبلة نووية.

وتفصيلآ، كانت أمريكا تكبح تطور اليابان خلال عشرات السنين، ولكنها وفرت في الوقت نفسه دعمًا كبيرًا استغلّته اليابان لتصبح دولة اقتصادية قوية.

وباتت اليابان الآن في عداد الـ10 دول الأقوى عسكريًّا ولا يسمح لها بصنع السلاح النووي، ولكنها تسير في طليعة بلدان العالم في استخدام التكنولوجيا النووية.