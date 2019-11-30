الجوني  في ذكرى البيعة:  مسيرة مِلؤها الإنجاز والعطاء

محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد بن أحمد الجوني ، أن الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، مناسبة عظيمة تبعث على الفخر والاعتزاز، فقد شهد الوطن خلال السنوات القليلة الماضية جملة من التحولات والإصلاحات والإنجازات التي عززت من دور المملكة خليجياً وعربياً وعالمياً، فضلاً عما شهدته من تنمية شاملة في كافة المناطق .

ولفت الجوني ، إلى أن عهد الملك سلمان تميز بالحزم والشفافية، ومحاربة الفساد ، والتطوير ، وعزز من دور ومكانة المملكة على كافة الأصعدة، فضلاً عن المضي في تنفيذ رؤية 2030م ، التي تنم عن بعد نظر القيادة الرشيدة، واستشرافها للمستقبل ، في وقت تنعم المملكة فيه بالأمن والأمان ، فيما جسد السعوديون أنموذجاً رائعاً في ولائهم لقادتهم، ووقوفهم صفاً واحداً ضد من يحاول النيل من أمن الوطن.

وجدد الجوني بهذه المناسبة ولاء منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير من إداريين وإداريات ومعلمين ومعلمات٠ وطلاب وطالبات لخادم الحرمين الشريفين الملك٠ سلمان عبدالعزيز و لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، داعيا الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً وينصر جنود الوطن المرابطين على الحدود، ويرد كيد الأعداء .