بالفيديو.. عناصر بالأمن اللبناني تعتدي على فتاة بعد مشادة كلامية

بيروت(صدى):

اعتدت عناصر بالأمن اللبناني، على فتاة ما أدى ألى موجة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بجهاز قوى الأمن الداخلي في البلاد إلى التوضيح.

وكشف مقطع فيديو، عن مشادة كلامية بين فتاة لبنانية مع عناصر بالأمن تطورت لشتائم قبل أن يقوم أحد العناصر بعرقلتها واسقاطها أرضا؛ لترد قوى الأمن اللبناني في بيان على موقعها الرسمي.

وأوضحت قوى الأمن اللبناني: ” بتاريخ 29/11/2019 وفي احدى محطات تعبئة الوقود في محلة الحمرا، وقع اشكال بين المواطنة (د. ح.) ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت قامت خلاله الفتاة وهي بحالة غضب بإطلاق الشتائم واعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف امامها والتهجم على الآلية “.

وأضاف: ” مما أدى الى تدخل ملازم اول لفض الاشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة ابعادها من امام الآلية والضرب عليها.. بنتيجة التحقيق، جرى توقيفها بناء على إشارة القضاء المختص “.

وتابع: ” قوى الامن الداخلي تعتبر انه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط وعناصر قوى الامن الداخلي والتعرض لآلياتهم، وان كل مواطن يعلم مدى الجهود والتضحيات التي يقوم بها رجال قوى الامن ولاسيما في هذه المرحلة في تثبيت الامن والحفاظ على الاستقرار ” .