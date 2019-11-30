منهم قلة النوم والنفقات.. أسباب تشاجر الزوجين بعد إنجاب الأطفال
كشفت الأبحاث أنّ احتمال الشجار يزيد لدى ” الأزواج ” ، الذين يرزقون بمولود جديد بنسبة 40%، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب خلافات الزوجين بذلك التوقيت.
• قلة النوم
عدم الحصول على كمية كافية من النوم بسبب بكاء الطفل المتكرر في الليل، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب شجار مع الشريك لأتفه الأسباب.
• النفقات
تزداد النفقات التي تقع على كاهل الوالدين بعد إنجاب الطفل؛ بسبب شراء أشياء إضافية مثل ” الحفاضات، والطعام الخاص بالطفل، والملابس وسرير الأطفال ” ، وقد تؤدّي زيادة المصاريف إلى شعور المعيل بضغوطات نفسية.
• الأعمال المنزلية
إنجاب الأطفال يتطلب تقديم الزوج يد العون لزوجته في الأعمال المنزلية؛ وذلك بسبب انشغالها بطفلها معظم الوقت، الأمر الذي قد لا يروق لبعض الرجال.
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