منهم قلة النوم والنفقات.. أسباب تشاجر الزوجين بعد إنجاب الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الأبحاث أنّ احتمال الشجار يزيد لدى ” الأزواج ” ، الذين يرزقون بمولود جديد بنسبة 40%، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب خلافات الزوجين بذلك التوقيت.

• قلة النوم

عدم الحصول على كمية كافية من النوم بسبب بكاء الطفل المتكرر في الليل، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب شجار مع الشريك لأتفه الأسباب.

• النفقات

تزداد النفقات التي تقع على كاهل الوالدين بعد إنجاب الطفل؛ بسبب شراء أشياء إضافية مثل ” الحفاضات، والطعام الخاص بالطفل، والملابس وسرير الأطفال ” ، وقد تؤدّي زيادة المصاريف إلى شعور المعيل بضغوطات نفسية.

• الأعمال المنزلية

إنجاب الأطفال يتطلب تقديم الزوج يد العون لزوجته في الأعمال المنزلية؛ وذلك بسبب انشغالها بطفلها معظم الوقت، الأمر الذي قد لا يروق لبعض الرجال.