  • السبت 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. منهم قلة النوم والنفقات.. أسباب تشاجر الزوجين بعد إنجاب الأطفال

منهم قلة النوم والنفقات.. أسباب تشاجر الزوجين بعد إنجاب الأطفال

منهم قلة النوم والنفقات.. أسباب تشاجر الزوجين بعد إنجاب الأطفال
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت الأبحاث أنّ احتمال الشجار يزيد لدى ” الأزواج ” ، الذين يرزقون بمولود جديد بنسبة 40%، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب خلافات الزوجين بذلك التوقيت.

• قلة النوم

عدم الحصول على كمية كافية من النوم بسبب بكاء الطفل المتكرر في الليل، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب شجار مع الشريك لأتفه الأسباب.

• النفقات

تزداد النفقات التي تقع على كاهل الوالدين بعد إنجاب الطفل؛ بسبب شراء أشياء إضافية مثل ” الحفاضات، والطعام الخاص بالطفل، والملابس وسرير الأطفال ” ، وقد تؤدّي زيادة المصاريف إلى شعور المعيل بضغوطات نفسية.

• الأعمال المنزلية

إنجاب الأطفال يتطلب تقديم الزوج يد العون لزوجته في الأعمال المنزلية؛ وذلك بسبب انشغالها بطفلها معظم الوقت، الأمر الذي قد لا يروق لبعض الرجال.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *