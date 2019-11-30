عبر «معروفة».. «العمل» تحدد تكلفة ثابتة لاستقدام العاملات من الفلبين 

نايف السالم(صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن خدمة «معروفة» للاستقدام هي أقل الأسعار عن غيرها في استقدام العاملة المنزلية، حيث تبلغ التكلفة 8850 ريالا.

وأطلقت وزارة العمل خدمة «معروفة» من خلال بوابة مساند التي تتيح للمستفيد استقدام العاملة المنزلية من دولة الفلبين بتكلفة ثابتة تبلغ 8850 ريالا غير شاملة للقيمة المضافة، وفي مدة زمنية محددة بـ 45 يوماً، شريطة اختيار اسم العاملة من المستفيد وتقديم المستندات الخاصة.

وكانت مكاتب الاستقدام وضعت قيمة استقدام العاملة بنحو 14 ألف ريال، الأمر الذي يتناقض مع السعر المسجل في «معروفة» المحدد بـ8850 ريالا، ولو تمت إضافة القيمة المضافة لن تصل إلى 14 ألفا، ما يستدعى تفسير الاختلاف بين الرقمين.