مؤشرات تدل على تناول الماء أكثر من اللازم

أميرة خالد(صدى):

يمثل الإفراط في شرب الماء خطورة كبيرة على صحة الإنسان، حيث أن شرب أكثر من ثلاثة ونصف إلى أربعة أكواب من الماء في الساعة، مما يتسبب بانخفاض الصوديوم في الدم.

وتتمثل أعراض نقص صوديوم الدم، في التعب والتقيؤ والصداع أو الموت.

ونستعرض 5 علامات تدل على أنك تشرب الماء أكثر مما تحتاج ومنها:

أولا.. التقيد باللترات: لا نحتاج إلى تناول ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء يوميا، وعند شرب هذا القدر من الماء، فأننا نتناول أكثر مما يحتاجه الجسم، مما يؤدي إلى الجفاف الزائد.

ثانيا.. الإكثار من التبول: التبول يطرد السموم من الجسم، ولكن القيام بذلك بشكل متكرر أمر غير مريح ومحرج، ولذلك يجب تقليل استهلاك الماء.

ثالثا.. لون البول: علامة الجسم السليم هي البول الأصفر الفاتح، وليس اللون الشفاف الذي يأتي نتيجة للإفراط في شرب الماء، كما أن البول الأصفر الغامض يعد أيضا علامة غير صحية، ويجب حينها استهلاك كميات كبيرة من الماء.

رابعا.. الشعور بالتعب: عندما تعمل الكليتين باستمرار على إخراج المياه الزائدة من جسمك، فإن ذلك يضع ضغطا على جسمك، وهذا بدوره يؤدي إلى شعورك بالتعب والإرهاق بسبب كثرة المياه الزائدة التي يتم إخراجها من الجسم.

خامسا.. تورم الشفاه: يؤدي شرب الكثير من الماء إلى تورم الشفاه واليدين والقدمين، وهذا بسبب عدم عمل الكليتين بشكل صحيح، مما يتسبب في احتفاظ جسمك بالمياه الزائدة.