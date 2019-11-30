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كشف غموض أكبر حملة لسرقة بيانات نزلاء 20 فندق حول العالم

كشف غموض أكبر حملة لسرقة بيانات نزلاء 20 فندق حول العالم
وكالات(صدى):

كشفت دراسية بحثية لشركة “كاسبرسكي ” عن كواليس حملة RevengeHotels الرقمية التي تمكنت من سرقة 20 فندق دفعة واحدة في أوروبا وآسيا وأمريكا الللاتينية .

وأكد البحث أن تلك الحملة قامت بهجمات إلكترونية عبر برمجيات خبيثة استهدفت بطاقات ائتمان النلاء والبيانات الولاردة عند الحجز ، وأنه من المحتمل أن تتأثر بتلك الحملة جميع الفنادق في العالم .

كما كشفت أن تلك الحملة عبارة عن مجموعات مختلفة تعتمد على تروجانات الوصول عن بُعد ” RATs” التقليدية والمصممة خصيصاً لهجوم الفنادق والشركات العاملة بقطاع الضيافة .

وتعتبر أهم مجموعتين في الحملة هما pross, revengehotels، مع احتمال زيادة تلك المجموعات التخريبية ، إذ بدأت تلك المجموعات في 2015 وشهدت زيادة كبيرة خلال 2019 .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 88144 ] نشر منذ 8 دقائق

حرامية حيالين ..

,, اللهم ابطل حيلهم واكشف سترهم .. آمين ,,

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