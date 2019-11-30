الرياض تطلق اسم مصمم المناظر الطبيعية بوديكر على إحدى حدائقها

علي القحطاني(صدى):

حملت حديقة عامة في الحي الدبلوماسي في العاصمة الرياض، اسم مصمم المناظر الطبيعية الألماني ريتشارد بوديكر، والذي توفي قبل أسبوعين وكان يعرف باسم ” بستاني الملوك ” في المملكة.

ومن جانبها، أوضحت سفارة المملكة في برلين إن هذه التسمية جاءت لتكريم بوديكر ،الذي عمل في الرياض لعقود؛ حيث كان يقدم الاستشارة لهيئة تطوير الرياض منذ عام 1973 وكان يخطط للعديد من المشروعات الضخمة بالمملكة.

وشمل هذا العمل تصميم الحدائق العامة والمناطق الخضراء بالإضافة إلى زراعة الأشجار وشبكة المرور في المدينة، كما ساعد في تطوير مناطق خضراء مستدامة في الرياض، وفي الري والزراعة والتشجير في وادي حنيفة بالرياض.