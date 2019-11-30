الرئيس البرازيلي يتهم «دي كابريو» بإحراق غابات الأمازون

برازيليا(صدى):

وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اتهامًا الفنان الأمريكي ليوناردو دي كابريو، بتقديمه الدعم المادي لمنظمات إنسانية تسببت في الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من غابات الأمازون.

وعن ذلك، قال ” بولسونارو ” : ” دي كابريو رجل رائع، أليس كذلك؟.. يقدم الأموال لإحراق غابات الأمازون ” .

ويأتي ذلك الاتهام بعد مداهمة قامت بها الشرطة لمقر منظمتين غير ربحيتين لمتطوعين؛ لإطفاء حرائق الغابات في ولاية بارا.

واتهم رجال الإطفاء هؤلاء المتطوعين بإشعال النار في الحرائق عمدًا؛ للحصول على الأموال من خلال المنظمات المعنية بحماية البيئة.