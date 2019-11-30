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دعوات بطرد شمس الملا من الإمارات بعد صورها الفاضحة

دعوات بطرد شمس الملا من الإمارات بعد صورها الفاضحة
دمشق(صدى):

تسببت الإطلالات الجريئة للفنانة السورية شمس الملا في أزمة كبيرة لها بالإمارات وسط مطالب بطردها ، أسوة بمواطنتها الراقصة السورية انجي خوري .

وتتعمد الملا التي اشتهرب بدورها في مسلسل باب الحارة ، الظهور بملابس فاضحة تكشف عن جسدها في محاولة للصعود الفني السريع على حساب التقاليد والأعراف ، غير آبهة لأي انتقادت ما زاد الغضب نحوها .

ونشرت نجمة باب الحارة التي قامت فيه بدور صفا ، صور خادشة للحياء على مواقع التواصل الإجتماعي ليؤكد جمهورها أنها تجاوزت المحظور ، وأنه يجب إبعادها عن الدولة .


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