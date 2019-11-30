«كذبة إلكترونية».. تحذيرات من حقن الروماتيزم الآسيوية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

شن استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج رضا، اليوم السبت، حملة تحذيرات إلى المصابين بالروماتيزم مشددًا عليهم بعدم تعاطي حقن وهمية تسوق لها مراكز آسيوية في منصات التواصل، والتي تزعم قدرتها على علاجهم.

وأكد” رضا ” أن الحقنة وهمية ويهدف مسوقوها إلى التربح والكسب الرخيص، خصوصا أنها غير مسجلة في أي هيئة طبية، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تنشط بين حين وآخر في المواقع وخصوصا على رسايل الواتساب للترويج عن نشاطها بهدف استقطاب المرضى من الدول العربية.

وفي السياق نفسه، أوضح استشاري الروماتيزم أن هذا المرض عبارة عن التهاب يصيب مفاصل الجسم، ويصنف بأنه أحد أمراض المناعة الذاتية، ويصيب بشكل خاص مفاصل الأصابع، اليدين، الركب، القدمين.